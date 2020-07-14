BAKIRKÖY BELEDİYESİ ÖNÜNDE ARBEDE (2)
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BAKIRKÖY BELEDİYESİ ÖNÜNDE ARBEDE (2)

BAKIRKÖY Belediyesi önünde pazarcı eylemi sırasında arbede yaşandı.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ ÖNÜNDE ARBEDE (2)
14.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:47

Cemal YURTTAŞ İstanbul DHA - BAKIRKÖY Belediyesi önünde pazarcı eylemi sırasında arbede yaşandı.

Zuhuratbaba Dikilitaş Salı pazarı, 10 Temmuz Cuma günü Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni bir pazar yeri göstermeksizin kapatıldı. Kapatma kararı pazarcılara mesaj ile iletildi. Mesajda, 'Pazar esnafının dikkatine; Zuhuratbaba Mahallesi, Karabal Caddesi'ne Salı günleri kurmakta olduğunuz pazar yerinin, Bakırköy Belediyesi Meclisi'nin 10.07.2020 tarihli birleşiminde kaldırılması kararı alınmıştır. Bakırköy Belediye Meclisi'nde alınmış bu kararın sonucu Salı günleri Zuhuratbaba Mahallesi, Karabal Caddesi'ne pazar tahtası ile satış yapılmasına bugünden itibaren izin verilmeyeceğini, cezai işlemlerle karşılaşmamanız için bu karara uymanızı, tahta ücretlerinizde mahsup ve ya iadeler için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat etmenizi rica ederiz.' İfadelerine yer verildi. 

Kapatma kararına karşı olan Dikilitaş Salı pazarı esnafı da bugün Bakırköy Belediye Binası önünde eylem yaptı.

"AÇILMAYAN PAZARIN VERGİSİNİ BİLE ÖDEDİK"Belediye binası önünde sloganlar atan kalabalık, pazar yerlerinin tekrar açılması ve ya yeni bir pazar yeri belirlenmesi konusunda isteklerde bulundu. Pazar esnafından olan Abidin Şenses 25 yıl boyunda pazarda tezgah açtığını belirterek, "Biz burada 25 yıldır esnafız. 25 yıl boyunca vergimizi ödüyoruz, işgaliyemizi ödüyoruz. Pandemi hastanesi nedeniyle 4 ay süresince biz bu pazarı açmadık, millete olan saygımızı gösterdik. Ama bir mesaj kararı ile belediye başkanı diyor ki 'Bu pazar kalkacak' Tamam, kaldıracaksan bize bir yer ver. Biz sadece ekmeğimiz için çalışıyoruz. Bu pazarlar olmadığı zaman halk markete gidiyor bir dünya para veriyor. Biz vergimizi, her şeyimizi 6 ay boyunca ödedik ve şu an açmıyoruz. Açılmayan pazarın vergisini bile ödedik. Biz saygımızı millete gösterdik. Sayın İmamoğlu bize bir çözüm bulsun. Bulmazsa biz her Allah'ın günü buraya geleceğiz, ekmeğimiz için mücadele edeceğiz" dedi.

"BİZE NET BİR CEVAP BUGÜN VERİLMEDİ"İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün de eyleme katılanlar arasında yerini aldı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile görüşmek için belediye binasına giren Şengün çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Belediye başkanı ile görüşemediğini belirten eden Şengün, "Bizim burada meselemiz 52 yıllık pazar yerini tekrar açabilmek. Bu pazar yeri babadan oğula kalan pazar yeri. Belediyeye geldik referandum yapalım dedik. İstanbul'da bunun örnekleri var. Burada da yapalım eğer vatandaş istemiyorsa zaten Pazar kalkar dedik ama maalesef ne halk oylamasına yanaşıyorlar ne görüşmeye yanaşıyorlar. Kapılar bir duvar, kapalı. Şu anda yukarı çıktık ama belediye başkanı ile 2 yıldır bir araya gelemiyoruz. Başkan yardımcısı bizi karşıladı ama "Bu konuda yetkili değilim başkan da yok burada. Biz başkana sizin geldiğinizi iletiriz, o ne karar verirse ona göre hareket ederizö diyor. Bize net bir cevap bugün verilmedi. Ben de bugün esnafıma net bir cevap açıklayamıyorum. Bu esnaf sadece ticaret yapmıyor, biz bir de kamu yararı yapıyoruz. Vatandaş ucuz alışverişi pazar yerinden yapıyor" diye konuştu.

ARBEDE YAŞANDI

Belediye binası önünde slogan atmaya devam eden yaklaşık 100 kişilik pazarcı esnafı bir araya belediye binasına girmeye çalıştı. Bina kapısı önünde hazır bekleyen zabıta ve polis ekipleri ile pazarcı esnafı arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrası binaya girmeye çalışmaktan vazgeçen kalabalık bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: DHA

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