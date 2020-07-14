Bakırköy Belediyesi önünde arbede (1) BAKIRKÖY Belediyesi önünde pazarcı eylemi sırasında arbede yaşandı.

İstanbul DHA - BAKIRKÖY Belediyesi önünde pazarcı eylemi sırasında arbede yaşandı.

Zuhuratbaba Dikilitaş kurulan pazarın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatıldığı belirten esnaf, belediye binası önünde toplandı. Sloganlar atan esnaf, kapatma kararını protesto etti. Grup, binaya girerek belediye başkanı ile görüşmek istedi. Ancak polis izin vermedi. Bunu üzerine grup ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı.

Kaynak: DHA