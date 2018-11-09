Borçlarını Ödeyemeyen Bakırköy Belediyesi'ne İcra Takibi Başlatıldı

Bakırköy Belediyesi'ne, yüklenici firmaya olan 2 milyon 693 bin 343 lira borcun ödenmemesi nedeniyle icra takibi başlatıldı. Bu kapsamda, belediye başkanı Bülent Kerimoğlu'nun makam odasındaki eşyalar da kayıt altına alındı.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ, 'SİVİL ZABITA HİZMETİ' ALDIĞI FİRMAYA BORÇLANDI

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Belediyesi, 2 yıl boyunca "sivil zabıta personel hizmeti" aldığı yüklenici firma İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Limited Şirketi'ne, 2 milyon 693 bin 343 lira borçlandı.

İCRA MEMURLARI BELEDİYE BİNASINA GELDİ

Söz konusu firma, hizmet bedelini alamadığı gerekçesiyle belediyeyi icraya verdi. İcra takibi başlatan Bakırköy 4.İcra Müdürlüğü'ne bağlı memurlar, bugün belediyeye geldi.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN EŞYALARI DA KAYIT ALTINA ALINDI

İcra memurları, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun makam odasındaki televizyon, klima, elektronik cihazların da aralarında olduğu eşyaları kayıt altına aldı.

Bakırköy 4. İcra Dairesi tarafından düzenlenen 2018/877 numaralı icra dosyasında, "İlgili sayılı dosya içinde bulunan Müdürlüğümüze ait 2018/13496 esas sayılı dosyamızın alacaklı vekilinin talebi ile Bakırköy Belediyesi'nde fiili haciz işlemi yapılmak üzere Müdürlüğümüze iadesi arz olunur." ifadeleri yer aldı.