Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin dokuzuncu gününde

İSTANBUL (AA) - Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev dokuzuncu gününde devam ediyor.

Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü.

Grev alanına "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Atılan işçiler geri alınsın" yazılı pankartlar asan işçilere, yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarından korna çalarak destek verdi.

"Grevimizin dokuzuncu günündeyiz"

Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın verdiği yetkiyle toplu iş sözleşmesini elde ettiklerini söyledi.

Belediye başkanıyla yapılan müzakerelerde birçok maddeyi geçtiklerini dile getiren Doğan, "Ancak ücret ve sosyal kısmıyla ilgili Sayın Belediye Başkanımızın bize teklifi sıfır zam oldu. 19 Ekim 2021 tarihinde kitlesel basın açıklaması yaparak, 25 Ekim 2021 tarihinde de grev kararımızı aldık, yürürlüğe koyduk. Grevimizin dokuzuncu günündeyiz. Kararlı şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Taleplerimiz gerçekleşene kadar, haklarımızı elde edene kadar mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Doğan, belediye başkanının grev alanını ziyaret ettiğini belirterek, "Mevcut taleplerimizi karşılamak için resmi görüşme olmadı. Süreç bizim açımızdan aynı kararlılıkla 'grev' şeklinde devam ediyor. Sayın Başkanın herhangi bir teklifi, görüşme talebi olmadı. Sadece grev alanımızı ziyaret ederek, bizi tebrik ettiğini söyleyerek gidiyor." dedi.

Haberi Kaydet