Bakırköy Belediyesi 2 misafirhanesini sağlık çalışanlarına tahsis etti
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Bülent Kerimoğlu, Sadi Konuk, Bakırköy, Güncel

Bakırköy Belediyesi 2 misafirhanesini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Bakırköy Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında 2 misafirhanesini, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına tahsis etti.

03.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:34
Bakırköy Belediyesi 2 misafirhanesini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Bakırköy Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında 2 misafirhanesini, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına tahsis etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için belediye bünyesinde bulunan 2 öğrenci misafirhanesi hizmete sunuldu.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları için sağlıklı bir ortamda kalmaları amacıyla Belediyeye ait iki öğrenci misafirhanesini tahsis edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşık 250 yatak kapasiteli iki adet öğrenci misafirhanemizi, cefakarca ve can siperane şekilde çalışan sağlıkçılarımızın hizmetine açtık. İçerinin her türlü temizlik ve dezenfektasyonunu yapıp tüm donanımlarını tamamladık ve hastane sonrası ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarımıza başladık. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerin büyük yükünü çeken sağlık çalışanlarına geçici kalabilecekleri izole bir ortam sunarak desteklerimize devam edeceğiz. Bu dönemi halkımızla beraber atlatacağız."

Kaynak: AA

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