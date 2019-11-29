Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun acı günü

29.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:36

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun babası Celal Kerimoğlu, dün akşam saatlerinde evinde oturduğun sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Celal Kerimoğlu için Esenyurt Erenler Cem Evi'nde tören düzenlenerek helallik alındı. Törenin ardından cenazesi Ardahan'a götürülen Kerimoğlu'nun, yarın Damal'da bulunan aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Başkan Kerimoğlu'nu telefon ile arayarak başsağlığı diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA