Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri durdu Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri durdu İSTANBUL - Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu. Edinilen bilgiye göre, metro hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu. Seferlerin Bakırköy- Yenikapı istasyonları arasında devam ettiği öğrenildi. Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Kaynak: İHA Haberin Videosu: Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu