Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.

Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.

Edinilen bilgiye göre, metro hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu. Seferlerin Bakırköy- Yenikapı istasyonları arasında devam ettiği öğrenildi. Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

(İrem Demir - Hasibe Karadağ - Armağan Yılmaz - Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA