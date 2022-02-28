Bakırköy Ata Spor Erkek Yüzme Takımı, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakırköy Ata Spor Erkek Yüzme Takımı, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

AA, Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Bakırköy Ata Spor Erkek Yüzme Takımı, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

Bakırköy Ata Spor Kulübü erkek takımı, Macaristan'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

Bakırköy Ata Spor Kulübü erkek takımı, Macaristan'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

Eger kentinde organize edilen şampiyonada Bakırköy Ata Spor Kulübü, erkeklerde topladığı 492 puanla üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonda Bülent Akgün, Muhammet Baran İşcan, Ali Buğra Yiğit ve Ege Yankı Güneş'ten oluşan 4x100 metre bayrak takımı, altın madalya kazandı.

Derin Toparlak ise birer gümüş ve bronz olmak üzere toplam 2 madalya elde etti. Derin, 800 metrede gümüş, 400 metrede ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Ege Yankı Güneş ise 100 metrede bronz madalya kazandı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Murat Bülbül, yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın bu başarılarıyla takımımız Türkiye'nin gururu olmuştur. Hepsini başarılarından dolayı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Emre Doğan - Spor

Dünya Kupası, Macaristan, Yüzme, Ege, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title