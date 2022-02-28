Bakırköy Ata Spor Erkek Yüzme Takımı, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

Bakırköy Ata Spor Kulübü erkek takımı, Macaristan'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

Eger kentinde organize edilen şampiyonada Bakırköy Ata Spor Kulübü, erkeklerde topladığı 492 puanla üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonda Bülent Akgün, Muhammet Baran İşcan, Ali Buğra Yiğit ve Ege Yankı Güneş'ten oluşan 4x100 metre bayrak takımı, altın madalya kazandı.

Derin Toparlak ise birer gümüş ve bronz olmak üzere toplam 2 madalya elde etti. Derin, 800 metrede gümüş, 400 metrede ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Ege Yankı Güneş ise 100 metrede bronz madalya kazandı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Murat Bülbül, yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın bu başarılarıyla takımımız Türkiye'nin gururu olmuştur. Hepsini başarılarından dolayı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.