Bakırköy Adliyesi'nde yeni normalleşme süreci için tedbirler alındı
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Bakırköy Adliyesi'nde yeni normalleşme süreci için tedbirler alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere ara verilen Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni normalleşmenin başlayacağı 15 Haziran için tedbirler alındı.

Bakırköy Adliyesi'nde yeni normalleşme süreci için tedbirler alındı
08.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere ara verilen Bakırköy Adalet Sarayı'nda, yeni normalleşmenin başlayacağı 15 Haziran için tedbirler alındı.

Adliyenin girişinde, yerlere sosyal mesafe kuralları kapsamında 1,5 metre aralıklarla durulması için bantlar yapıştırıldı, koridorlara ve mahkeme girişlerine el dezenfektanı yerleştirildi.

Müracat savcılığı, sorgu odaları ve icra müdürlüklerinin girişinde de yeni düzenlenmeler yapıldı. Bu bölümlerin önlerine plastik platform kuruldu. Kalem memurlarına ve mübaşirlere yüz siperliği dağıldı.

Adliye içinde ve dışındaki banklara da şeritler çekilerek sosyal mesafe kuralları kapsamında oturulması için uyarılar yerleştirildi.

Ayrıca, binaya gelen hakim, savcı, memur ve vatandaşların girişte ateşleri ölçülüyor ve maskesi olmayanlara maske veriliyor.

Adliyenin girişlerine uyarı yazıları asılırken, sosyal mesafeye uyulması ve maskeli dolaşılması için anonslar yapılıyor.

Bina girişindeki İş Yurtları Kurumunda da maske satışına başlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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