Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle...
Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Tamer C. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:10
Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Tamer C. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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