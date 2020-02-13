Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle...
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Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle...

Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

13.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:05
Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle...

'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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