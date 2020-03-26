Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası tespit edildi
BAKIRKÖY 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdüründe koronavirüs tespit edildi.
Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan N.G.'ye koronavirüs tehşisi konulduğu öğrenildi. Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı'nca, Bakırköy 5. Suh Hukuk Mahkemesi ile irtibat halinde bulunan 6. ve 10. sulh hukuk mahkemeleri, 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Sulh Ceza Hakimliği'yle ilgili tüm personel 14 gün süre ile idari izinli sayıldı.
MAHKEMELER KARANTİNAYA ALINDI
Söz konusu mahkemeler karantinaya alınırken, ilgili tüm hakim ve personein İlçe Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği bildirildi.
- İstanbul
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Kaynak: DHA