Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı - Haberler

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Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran şüpheli tutuklandı

BAKIRKÖY Adliyesi'nde görülen cinsel istismar davasında kararın açıklanmasının ardından, müşteki çocuğun avukatı Mehmet Hakkı Çezik'e saldırarak burnunu kıran M.E.A. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKIRKÖY Adliyesi'nde görülen cinsel istismar davasında kararın açıklanmasının ardından, müşteki çocuğun avukatı Mehmet Hakkı Çezik'e saldırarak burnunu kıran M.E.A. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy 7.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kendi kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A. görülen duruşmada 15 yıl hapis cezası aldı. Duruşma çıkışı sanık M.A.'nın oğulları M.E.A. ve K.E.A adliye koridorunda mağdur avukatı Mehmet Hakkı Çezik'e yumruk ve tekmeyle saldırarak burnunu kırdı. Polis ve güvenlik memurları saldırganları gözaltına alarak nezarete götürdü. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Çezik ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Saldırı sonrasında gözaltına alınan M.E.A ve K.E.A tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sanık M.E.A tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sanık K.E.A adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saldırı, Güncel, Haberler

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