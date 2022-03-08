Bakırköy Adliyesi'nde avukata şiddet - Haberler

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Bakırköy Adliyesi'nde avukata şiddet

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakırköy Adliyesi'nde avukata şiddet

Bakırköy Adliyesi'nde İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Ç. duruşma çıkışı saldırıya uğradı.

Bakırköy Adliyesi'nde İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Ç. duruşma çıkışı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan avukat, yaşananlara tepki gösterdi.

Bakırköy Adliyesi'nde kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan M.A. görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık M.A.'nın yakını M.E.A. adliye koridorunda müşteki avukatı Mehmet Ç.'ye yumruk ve tekmeyle saldırdı. Polis ve güvenlik memurları saldırganı gözaltına alarak nezarete götürürken, darp edilen avukat hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralanan avukat "Nasıl oluyor bu" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bakırköy Adliyesi, İstanbul Barosu, 3. Sayfa, Haberler

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