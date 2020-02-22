Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp güvenlik kamerasında
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Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp güvenlik kamerasında

Bakırköy Adliyesi'nde bir avukatın darp edilmesine ilişkin görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

22.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:33
Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp güvenlik kamerasında

'nde bir avukatın darp edilmesine ilişkin görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde avukat Aybars Adıgüzel'e birden fazla kişi tarafından saldırıldığı görülüyor.


Bakırköy Adliyesi'nde günü saat 13.00 sıralarında bir dosyada sanık avukatlığı yapan Aybars Adıgüzel birden fazla kişi tarafından darp ve tehdit edildi. O anları ise adliye koridorunda bulunan güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, Aybars Adıgüzel'e önce kalabalık bir grubun saldırdığı, uzaklaşmak istediğinde ise 3 kişi tarafından yumruklanarak darp edildiği görülüyor.


Öte yandan, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılma kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilerek yakalama kararı çıkarıldığı ve şüphelilerden Ç.Y. ile T.Y.'nin 'tehdit' 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği de öğrenilen bilgiler arasındaydı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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