Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar 13 Nisan'a kadar ertelendi
Bakırköy Adalet Sarayı'nda tutuklu ve ivedi dosyalar haricindeki duruşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 13 Nisan'a kadar ertelendi.
16.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:20
Bakırköy Adalet Sarayı'nda tutuklu ve ivedi dosyalar haricindeki duruşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 13 Nisan'a kadar ertelendi.?
Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen duruşmalara, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) uyarıları üzerine, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler getirildi.
Tutuklu ve acil işler haricinde tüm duruşmalarının 13 Nisan'a kadar ertelendiği öğrenilirken, duruşmalara katılmayanların mazeretli sayılacağı bildirildi.
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Kaynak: AA