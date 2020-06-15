BAKIRKÖY ADALET SARAYI'NDA YOĞUNLUK BAŞLADI
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BAKIRKÖY ADALET SARAYI'NDA YOĞUNLUK BAŞLADI

KORONAVİRÜS nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaları ertelenen Bakırköy Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı.

BAKIRKÖY ADALET SARAYI'NDA YOĞUNLUK BAŞLADI
15.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:45
KORONAVİRÜS nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaları ertelenen Bakırköy Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı. Adliye personellerinin uyarılarıyla birlikte, vatandaşlar sosyal mesafe ve temizlik kuralına uydu.

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili tutuklu ve acil dışındaki işlemlere 15 Haziran'a kadar verilen ara, bugün itibarıyla sona erdi. Verilen aranın sona ermesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'nda yoğunluk görüldü. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte adliyeye gelen vatandaşların, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyması için alınan önlemleri sürdürdü. Adliyeye gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması ve adliye içerisinde ani yoğunluk oluşmaması için yerlere 1 metre arayla 'sosyal mesafe şeritleri' çekildiği görüldü. Adliyenin güvenlik personelleri sık sık vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyması için uyardı.

MASKE VE DEZENFEKTAN ZORUNLUAdliyeye gelen vatandaşların maske takması ve adliye girişinde dezenfektan sıkmanın zorunlu olması tedbiri devam etti. Ayrıca adliyeye giriş yapan herkesin ateşinin ölçülmesi sürdürüldü. Koronavirüse karşı adliye içinde alınan önlemler, adliye içerisinden görüntülendi. Ertelenen duruşmaların yarın başlayacak olmasıyla birlikte, adliyenin daha yoğun olması bekleniyor.

Görüntü dökümü: ------------------Bakırköy Adalet Sarayı dışarıdan görüntü-Sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar-Adliye personellerinin vatandaşı uyarması-Adliye girişinde vatandaşların dezenfektan kullanması-Adliye girişinde vatandaşların ateş ölçümü-Adliye içinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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