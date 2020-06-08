Bakırköy Adalet Sarayı esnek çalışmanın biteceği 15 Haziran'a hazırlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakırköy Adalet Sarayı esnek çalışmanın biteceği 15 Haziran'a hazırlandı

BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda koronavirüs nedeniyle bir süredir nöbet sistemi ile yürütülen çalışmanın, 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle yeni normal dönemde bir dizi ek tedbir alındı.

Bakırköy Adalet Sarayı esnek çalışmanın biteceği 15 Haziran'a hazırlandı
08.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:43
BAKIRKÖY  Adalet Sarayı'nda koronavirüs nedeniyle bir süredir nöbet sistemi ile yürütülen çalışmanın, 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle yeni normal dönemde bir dizi ek tedbir alındı.

Bakırköy Adalet Sarayı, koronavirüs tedbirlerini artırarak yeni normal dönemdeki hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 2,5  aydır koronavirüs nedeniyle tutuklu ve acil işler dışında nöbet ve esnek çalışmanın 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle adliyede bir dizi ek önlemler alındı.  Bakırköy Belediyesi'nden gelen temizlik ekipleri duruşma salonları, adliye koridorları, yürüyen merdivenler başta olmak üzere adliyenin çeşitli yerlerini dezenfekte etti. Adliye içindeki oturma yerlerine bir dolu bir boş oturulacak şekilde şeritler çekildi. Adliye koridorlarının çeşitli yerlerine dezenfektan ve sosyal mesafe kuralını hatırlatacak uyarılar konuldu.

ASANSÖRLERE ÖZEL ÖNLEM

Vatandaşların ve personelin kullanımına açık asansörlerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için bir asansöre en fazla 3 kişi binebilecek şekilde şeritler çekildi. Tedbirler kapsamında adliyeye giren maskesiz vatandaşlara maske verilmesi ve ateşlerinin ölçülmesi, adliye  personeline siperlik ve maske dağıtımı sürüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek Haber
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Zülfü Demirbağ Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Mariah Carey Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Metin Oktay Bülent Uygun Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın İzmir
Şu an buradasınız: Bakırköy Adalet Sarayı esnek çalışmanın biteceği 15 Haziran'a hazırlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 11:43:55. #1.14#
title