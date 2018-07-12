Bakırcılar yükselen ham madde fiyatlarına tepkili

Bakır ustaları 1 yılda 27 TL'den 42 TL'ye çıkan fiyat nedeniyle ham madde almakta zorlanıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, bakır hammaddesinin bir sene içerisinde 27 TL'den 42 TL'ye çıktığını belirterek, yetkililerden duruma el atılmasını istedi.

Bakırcılık işlemesinde Türkiye'nin en iyi illerinden olan Gaziantep'te artan bakır hammaddesi fiyatlarına esnaf tepki gösteriyor. Bakırcılık Esnafı Yerli ve yabancı turistlere hediyelik bakır eşya sattıklarını ve hammaddenin artan fiyatı yüzünden bakır hammaddesi almakta zorlandıklarını ifade ediyor.

"27 TL'den 42 TL oldu"

Bakırın hammadde fiyatının 27 TL'den 42 TL'ye yükseldiğinin altını çizen Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, "Türkiye'de bakır işlemeciliğinin coğrafi patenti bizdedir. Kahramanmaraş, Erzincan ile beraber biz merkezi konumdayız. Bizim sorunumuz hammadde sıkıntısıdır. Hammadde birkaç kişinin elinde dönüyor. Dolar yükselir bakır yükseliyor, dolar düşüyor bakır yükseliyor, borsa düşüyor bakır yükseliyor, borsa yükseliyor bakır yükseliyor. Benim bildiğim dolar düşerse bakırında düşmesi gerekiyor. Ama maalesef bugün 27 liradan 42 liraları gördük. Buna bir önlem almak lazım bu sektörde çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Tarihimizle kültürümüzle ayakta durmaya çalışıyoruz. Hammaddeye yapılan zamlar bizleri çok sıkıntıya soktu. 6-7 ay önce bir bakır bardağı 6 liradan satıyorduk şimdi bu 10 TL oldu. Bir çaydanlık 60 TL'den 100 TL'ye çıktı. Çünkü hammadde çok arttı. Dolayısıyla bunu müşterilerimize anlatamıyoruz" dedi.

"Yurtdışında bakır çok"

Bakır hammaddesinin yurt dışında bol olduğunu ifade eden Açık, "Hammaddeyi 3-5 tane fabrikadan alıyoruz. Bunlarda hurda fiyatlarının yükseldiğini söylüyor. Buna yetkililerin bir çare bulmasını istiyoruz. Dünyada bakır çok, Yurt dışından mı gelir, artık ancak bunun bir çaresinin bulunması gerekiyor. Yoksa yazın tam hareketli günlerimizdir. Bu günleri de boş geçirirsek ne olur halimiz" diye konuştu.