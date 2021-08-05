Bakırcı ve Oğraş ailelerinin mutlu günü
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Bakırcı ve Oğraş ailelerinin mutlu günü

Bakırcı ve Oğraş ailelerinin mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'un emektar Gazetecisi, Foto Muhabiri Cem Bakırcı'nın oğlunun düğünü Çınaraltı Düğün Salonunda düzenlen nikah akdi ile yapıldı.

Erzurum'un emektar Gazetecisi, Foto Muhabiri Cem Bakırcı'nın oğlunun düğünü Çınaraltı Düğün Salonunda düzenlen nikah akdi ile yapıldı. Yaprak Oğraş Bakırcı-Batuhan Bakırcı düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kıydığı nikaha, İçişleri eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğraş, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, Erzurum Kültür Elçisi Hami Akbaba, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Metin Barlak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyet Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Erzurum Ticaret Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün, BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer, İş Adamı Mehmet Tan Özyapar, İş Adamı Yıldırım Altıntaş, Aziziye Belediye Başkanvekili Ömer Faruk Toraman, İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, 1.Organize Sanayi Başkanı Murat Urkuç, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Gençlik Kolları Başkanı Gökberk, Kocaaliler, Erzurumsporlular Dernek Başkanı Kürşat Çetin, Ulusal ve Yerel Medya Temsilcileri, basın mensupları ile davetliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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