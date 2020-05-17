Bakırcı ustası 60 günde ikinci kez dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin en yaşlı bakırcı ustası Mustafa Sallı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tanınan izinle çıktığı son 60 günde dükkanını ikinci kez açmanın mutluluğunu yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin en yaşlı bakırcı ustası Mustafa Sallı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tanınan izinle çıktığı son 60 günde dükkanını ikinci kez açmanın mutluluğunu yaşadı.

Bakırcı ustası 79 yaşındaki Sallı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara tanınan 6 saatlik iznini, Çakır Mahallesi Bakırcılar çarşısındaki dükkanı açarak değerlendirdi.

Yaklaşık 20 yıl önce olduğu gırtlak ameliyatı sonrası dükkanının sadece 11 gün kapalı kaldığını dile getiren Sallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla dükkanını 2 ay kapatmak durumunda kaldığını söyledi.

"Bugüne kadar böyle bir salgın hastalık görmedim" diyen Sallı, şöyle konuştu:

"Allah'tan geldi bu hastalık. Sadece Sandıklı'da değil, Türkiye ve dünya genelinde bu salgın var. Takdiri ilahi. İzin verilir verilmez dükkanıma

koştum geldim. Dükkanımı çok seviyorum. Açar açmaz da hemen siparişteki minare alemleri boyadım."

Sallı, ilçedeki en yaşlı bakırcı ustasının kendisi olduğunu ve 1960 yılından bugüne kadar yaptığı minare alemlerini Türkiye'nin her köşesine gönderdiğini anlattı.

Kaynak: AA