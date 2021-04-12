Bakırçay ve Küçük Menderes havzalarının katı atıkları elektriğe dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş ve Bergama'da kurduğu katı atık yönetim tesisleriyle Küçük Menderes ve Bakırçay havzalarının hem katı atık sorununu çözecek hem de atıklardan elektrik ve gübre üretecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş ve Bergama'da kurduğu katı atık yönetim tesisleriyle Küçük Menderes ve Bakırçay havzalarının hem katı atık sorununu çözecek hem de atıklardan elektrik ve gübre üretecek. Pandemi sürecine rağmen çalışmaların kesintisiz sürdüğü her iki tesiste deneme üretimi başladı. Başkan Soyer, atıkları bir kaynak olarak görerek ekonomiye kazandırdıklarını belirterek, "Türkiye'nin alanında en modern tesislerini hizmete alıyoruz" dedi.

Çiğli'deki Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinde depolanan atıklardan elektrik enerjisi üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kuzey ve güneyindeki ilçelerin katı atık sorununu çözmek ve katı atıkları ekonomik değere dönüştürmek için de önemli mesafe kaydetti.

Depolama sahalarını kent ormanına dönüştürme çalışmaları kapsamında 60 dönüm alan rehabilite edilerek ağaçlandırdı. Günde 800 ton atık işleme kapasiteli Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi ile günlük bin 600 ton atık işleme kapasiteli Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde deneme üretimi başladı. Her iki tesisin yıl sonunda tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Başkan Soyer: "Gurur duyuyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, atık tesislerinin bir fabrika gibi çalışacağını belirterek, "Bununla gurur duyuyoruz. Atığı bir kaynak olarak görmemiz gerekiyor. Çöp bir kaynaktır ve bizim bunu değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin en modern atık yönetim tesislerini hizmete alıyoruz. Muhtarlar da çok memnun. Emek veren bütün arkadaşlarıma, yatırımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Ödemiş'te 116 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak

Bölgedeki katı atıklardan elektrik ve gübre üretecek Ödemiş (Güney- 1) Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi hizmete girdi ve tesiste ayrıştırılan katı atıklardan saatte 3,2 MW elektrik üretilmeye başlandı. Ödemiş'te 2. Şeytanlı Karaağaç mevkiinde 50 bin 247 metrekarelik alanda kurulan tesis günlük bin 600 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak. Saatte 20 MW elektrik üretecek tesis, yıllık 116 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek miktarda elektrik enerjisi üretecek. Tesiste ayrıca günde 100 ton gübre üretilmesi hedefleniyor.

Bergama Entegre Atık Yönetim Tesisi; Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinin katı atıklarını ekolojik ve ekonomik değere dönüştürecek. Bölgedeki katı atıklardan elektrik ve gübre üretilecek. Bergama Kaşıkçı Mahallesi'nde 280 bin metrekarelik depolama alanının 173 bin metrekarelik kısmında kurulan tesis hizmete girdi ve tesiste ayrıştırılan atıklardan saatte 3 MW elektrik üretilmeye başlandı. Tesisin tam kapasite faaliyete geçmesi ile birlikte saatte yaklaşık 10 MW elektrik enerjisi üretilecek. Bu değer yaklaşık 58 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir miktara karşılık geliyor. Ayrıca tesisten günde 62 ton gübre üretilmesi hedefleniyor.

Tamamen kapalı olarak kurulan her iki tesiste mekanik ayırma, biyometanizasyon üniteleri, kompost üretim, elektrik enerjisi üretim üniteleri bulunuyor. Tesise gelen atıklar ayrıştırılacak, ambalaj atıkları geri dönüşüm sanayinde ham madde olarak kullanılacak, organik atıklardan enerji ve gübre üretilecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı