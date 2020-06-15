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Bakırçay Ovasında hububat hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından Manisa'nın Soma ilçesinde Bakırçay Ovası'nda hububat hasadına başlandı.

15.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:52

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından Manisa'nın Soma ilçesinde Bakırçay Ovası'nda hububat hasadına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri, hasat öncesi denetimler yaparak, çiftçileri bilgilendirdi.

Ziraat Mühendisi Emre Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa Valiliğinin tebliği kapsamında, buğday ve arpa ürün hasadında dane kaybını en aza indirmek için arazi kontrollerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hasadın, biçerdöver operatör belgesi olan kişilerce işin tekniğine uygun yapılmasının çok önemli olduğunu belirten Çalışır, "Biçerdöverin yanlış kullanımı nedeniyle hasat öncesi, hasat sırasında ve hasattan sonra büyük kayıplar meydana gelebilmektedir. Bu kayıpların önüne geçebilmek için teknik personellerimiz denetimlerine başlamışlardır. Hasat dönemi boyunca denetimler devam edecek olup dane kayıpları sadece çiftçimize değil ülke ekonomisine de zararlar vermektedir." dedi.

Çerkez Hamidiye Mahallesi'nde tarlası bulunan Hüseyin Tok ise 5 dönüm araziye ektiği ürününün hasadını yaptığını dile getirerek, "Bu yıl verimden memnun kalmadık ama Allah'a şükür olsun." ifadelerini kullandı.

Biçerdöver ustası Emre Sayın da Bakırçay Ovası'nda hasadın sürdüğünü ifade ederek, "Makinemizi sürekli kontrol ediyoruz. Dane kaybını en aza düşürmek için gayret ediyoruz." dedi.

Bakırçay Ovasında hububat hasadı başladı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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