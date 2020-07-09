Bakırçay'da ıslah çalışmaları ile taşkınların önüne geçildi Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Bakırçay Islah Projesi ile bölgede taşkınların önüne geçildiğini söyledi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Bakırçay Islah Projesi ile bölgede taşkınların önüne geçildiğini söyledi.

Bakırçay Islah Projesi ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Manisa ziyaretinde görüşme fırsatları bulduklarını ve Bakırçay Islah Projesi ve Belediye Sera projesi ile ilgili iki dosyayı kendisine sunduklarını belirtti.

Bakanlığa sunulan dosyada, Bakırçay'ın ıslahı ile ilgili yapılan çalışmaların yer aldığını kaydeden Başkan Tulup, Bakırçay ıslahının bağlantı yolları ile ilgili yaklaşık maliyetinin 1 milyon lira civarında olduğunu ve ıslah çalışmalarının bir buçuk yıldır sürdüğünü ifade etti.

Bakırçay'ın Soma ilçesinde bulunan sınırlarında yürütülen çalışmalar ile eskiye nazaran hayli mesafe alındığının altını çizen Tulup, "Yürütülen çalışamalar ile taşkınların bir çoğu engellenmiş oldu. Son günlerde bölgemizde yaşanan yağmurlar ve baskınlar bunu gösteriyor. Bakırçay üzerinde iki noktada da köprü projemiz var. DSİ Genel Müdürlüğü ile istişare ederek bu köprülerin yapılmasına karar verilmişti." dedi.

Bakanlığa sunulan ikinci dosyanın da sera projesi ile ilgili olduğunu ifade eden Başkan Tulup, "Sera projemiz vardı. Zafer Kalkınma Ajansı ve Manisa Valiliğinin de içinde bulunduğu sera projemizi Bakanımıza sunduk. Termik santralimiz yıl sonunda kapanmasıydı protokolleri imzalayarak bu projemize başlıyorduk. Santralin faaliyetinin de devam etmesinin netleşmesi ile birlikte çalışmalara başlandı." diye konuştu.

Kaynak: AA