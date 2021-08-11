Bakırçay'da hasat zamanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakırçay'da hasat zamanı

Bakırçay'da hasat zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmir tarımının kalbi Bakırçay Ovası'nda sulama sezonu 15 Haziran'da açılırken, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 yaz sulama sezonunda 233 bin 290 dekar araziye can suyu oldu.

İzmir tarımının kalbi Bakırçay Ovası'nda sulama sezonu 15 Haziran'da açılırken, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 yaz sulama sezonunda 233 bin 290 dekar araziye can suyu oldu. Ovada bir yandan sulama devam ederken, diğer taraftan hasat yapılıyor.

Son 19 yılda Bergama'da 5 baraj, (Çaltıkoru, Yortanlı, Çamavlu, Çamtepe, Karalar) 2 gölet (Bayramcılar, Yukarı Kırıklar ) inşa eden DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 yaz sulama sezonunda 233 bin 290 dekar araziye can suyu oldu. Sebze ve meyveciliğin yanı sıra; kurutulmuş domates, biber, mısır, ayçiçeği, pamuk gibi pek çok endüstriyel ürünün de ekildiği havzada bu yıl sulama sezonunun 15 Haziran'da açıldığı ifade edilirken, bölgede hasatta sürüyor.

Bakırçay Havzası'nda, 2021 yaz sulama sezonunun oldukça verimli geçtiğinin altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "İzmir genelinde sulama sezonunu 15 Haziran'da açtık. 1,5 ay boyunca Bakırçay Kınık sağ ve sol sahil sulama sahası ile Bergama (Kestel) sulama sahasında toplam 225 bin 640 dekar verimli tarım arazisine can suyu verdik. Bakırçay Havzası'nda şu anda bir yandan sulamalar devam ediyor, öte yandan da hasat yapılıyor. Sulama birliklerimizin çabası ile sorunsuz bir sulama sezonu geçiriyoruz. Üreticimize bereketli olsun" diye konuştu.

Musacalı hazır, Kapıkaya yolda

DSİ Genel Müdürlüğünün Bakırçay Havzası'ndaki yatırımlarının devam ettiğini belirten Çınar, 22 bin 950 dekar araziye can suyu verecek Musacalı Barajı'nın tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Birol Çınar, "2022 yılı sonunda bitirilmesi planlanan barajı 1 yıl erken tamamlıyoruz. Musacalı Barajı'nda ağustos ayı sonunda barajda su tutmayı planlıyoruz. Ayrıca 32 bin 530 dekar araziyi sulayacak Kınık Kapıkaya Barajı'nın ihalesini yaptık. Sözleşme aşamasındayız. İki Barajımız da hizmete girdiğinde 2021 yılı rakamlarıyla yaklaşık yılda yaklaşık 100 milyon liralık daha gelir artışı bekliyoruz" diye aktardı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ayrıca, Bergama'da Seklik ve Kırcalar Barajlarının inşasına da devam ediyor - İZMİR

Bakırçay'da hasat zamanı
Bakırçay'da hasat zamanı
Bakırçay'da hasat zamanı
Bakırçay'da hasat zamanı
Bakırçay'da hasat zamanı
Bakırçay'da hasat zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de metro istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başladı
İzmir'de metro istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başladı
BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar euro kar yaptı
BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar euro kar yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Murat Dalkılıç Mustafa Sandal Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakırçay'da hasat zamanı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:22:36. #1.16#

title