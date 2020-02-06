Bakır zengini Zambiya'dan ülkelere "yeraltı kaynaklarını işletme" çağrısı

06.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:28

Bağımsızlığını kazanmasından bu yana koruduğu siyasi istikrar ve zengin maden kaynaklarıyla dikkati çeken Güney Afrika ülkesi Zambiya, ülkelere, yeraltı kaynaklarının işletilmesine yönelik yatırım çağrısı yaptı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Zambiya Maden Bakanı Richard Musukwa, ciddi yatırımcılar için Zambiya'nın istikrarlı bir yatırım hedefi olarak varlığını koruduğunu belirtti.

Zambiya'nın yatırımcılar için Afrika'da bir fırsat noktası olduğunu vurgulayan Musukwa, 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ne göre Zambiya'nın, Afrika'daki ilk 10 ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Musukwa, "Zambiya'da Kanada, Çin, Hindistan ve Avustralya'dan firmalar faaliyet gösteriyor. Kanunlara uyulduğu takdirde ülkemize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 17 milyonluk nüfusuyla Zambiya, dünya bakır rezervinin yüzde 20'sine sahip ve Afrika'nın en büyük ikinci bakır üreticisi konumunda bulunuyor.

Ülkede serbest rekabete dayalı liberal ekonomi modeli uygulanırken, ülkenin diğer ihraç kalemlerinin başında tahıl, değerli taşlar ve metaller, tütün ve pamuk geliyor.

Kaynak: AA