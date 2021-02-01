Bakır ve krom çelikten yaptığı kazanlar yurt dışında ilgi görüyor

Burdur'da yaşayan 75 yaşındaki bakırcı ustası Hasan İmrak, bakır ve krom çelikten yaptığı kazanları birçok ülkeye ihraç ediyor.

Burdur'da yaşayan 75 yaşındaki bakırcı ustası Hasan İmrak, bakır ve krom çelikten yaptığı kazanları birçok ülkeye ihraç ediyor.

Çok sevdiği baba mesleği bakırcılığı 64 yıldır büyük sevgiyle sürdüren İmrak, her gün 12 bin çekiç darbesi vurarak bakır ve krom çelikten draje kazanlar üretiyor.

İki çocuk babası İmrak, 9 yıl çıraklığını yaptığı mesleğinde kendini sürekli geliştirerek Akdeniz Bölgesi'nde tanınan bakırcı ustalarından biri oldu.

Ürünlerine yıllardır yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi duyulan bakırcı İmrak'ın ürettiği bakır ve krom çelikten dövme kazanlar, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılıyor.

Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanında üretim yapan Hasan İmrak, AA muhabirine, 11 yaşında çırak olarak başladığı baba mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürdüğünü söyledi.

İlkokulda başarılı bir öğrenci olmasına rağmen bakırcılığı çok sevdiği için baba mesleğini seçtiğini aktaran İmrak, "Mesleğimi çok seviyorum, yeniden dünyaya gelsem yine bakırcı olurdum." dedi.

İmrak, kardeşlerinin ve çocuklarının bakırcılığa ilgi duymadıklarını, başka mesleklere yöneldiklerini ancak kendisinin 25 yıl babasıyla çalıştığını, babasının vefatının ardından tek başına mesleğini sürdürdüğünü bildirdi.

Burdur'da en yaşlı bakırcı ustası olduğuna değinen İmrak, meslekte kendisini sürekli geliştirdiğini, bakırı ve çeliği şekillendirmeyi öğrenerek işinde iddialı olduğunu kaydetti.

"Bu kazanları daha çok Avrupa ülkeleri tercih ediyor"

İmrak, önceleri bakırdan sadece mutfak eşyası yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Daha sonra 80'li yıllarda gül yağı damıtma kazanları, 55 yaşımdan sonra da dövme çelik ve bakır kazan yapmaya başladım. 'Draje kazan' denilen çelik kazanlara Türkiye'nin her tarafından ve yurt dışından talep gelmeye başladı. Bu kazanları daha çok Avrupa ülkeleri tercih ediyor, Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, Amerika, Çin ve İsrail gibi ülkelere sürekli gönderiyorum ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı talep biraz azaldı. Çelik kazanlar en çok gıda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Kazanlar dövme olduğu için içine konulan malzemenin daha iyi karışmasını sağlıyor. Bir ay önce Fransa'ya 16 tane gül yağı damıtma kazanı gönderdim. İsrail'e sabun fabrikasında kullanılan kazanlardan yaptım. Ukrayna'ya da kazan gönderiyorum. Avrupa, damak tadına hitap ettiği için bakırdan kazanlar istiyor."

"Çırak yetişmediği için talebi karşılamakta zorlanıyor"

"En lezzetli yemek bakır tencerede pişer" diyen İmrak, bakır ürünlere son yıllarda talep arttığını ancak meslekte artık çırak yetişmediği için talebi karşılamakta zorlandığını söyledi.

Meslek hayatında 7 çırak yetiştirdiğini anlatan İmrak, "Onlardan sadece biri bakırcılık yapıyor, diğerleri başka işlere gitti. Herkes masabaşı iş istiyor. Gençlere hep söylüyorum, 'El beceriniz varsa kesinlikle geliştirin.' çünkü artık ara eleman yetişmiyor. Bana fazla talep geldiğinde ürünleri yetiştiremiyorum. Bakırın kazancı iyi ancak piyasada bu ara durgunluk var. Bakırdan dövme kazanlar 1000-1500 lira, krom çelik kazanlar ise 3 bin 500-4 bin lira arasında değişiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok