Bakır Tencere ile Başladığı Üretimi Bronz Ödüle Taşıdı

Türkiye'nin önde gelen markalarından biri haline gelen Kardelen Kestane Şekeri, 1995 yılında başladığı sektör yolculuğunda, başarı öyküsünü gıda ihracatı kategorisinde aldığı bronz madalya ile taçlandırdı. Bir tencerede başlayan kestane şekeri üretimini, teknolojik yatırımlar ve kurumsallaşma ile birlikte modern ve hijyenik tesislerinde sürdüren Kardelen Kestane Şekeri, iç pazarın yanı sıra 35 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Bursa'nın yerel lezzetini sofralara sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bursa'nın Hürriyet semtinde gerçekleştirilen ilk üretiminden sonra Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Uludağ Yaş Meyve Sebze ihracatçıları Birliği'nden alınan bronz madalya, Kardelen Kestane Şekeri'nin başarı öyküsünde yeni bir sayfa açtı. Çeyrek asırlık kısa sürede hem Türkiye, hem dünya çapında bir marka haline gelen Kardelen, teknolojik yatırımlarıyla birlikte sektörde öncü firmalar arasında yer almayı başardı. 2007 yılından bu yana Nilüfer'in Yaylacık Mahallesi'nde 4 bin metrekaresi kapalı, 6 bin metrekare alanda kestane şekeri üretimi gerçekleştiren Kardelen, kurumsallaşan yönetim anlayışı ve teknolojik makineleri ile hijyenik ortamda imal ettiği ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Bursa ve Türkiye ekonomisine güç katıyor.

Kardelen kestane şekerinin üretici İlka Şekerleme'nin Genel Müdürü Mümin Akgün, azimle, sabırla, inançla çıktıkları kestane şekeri üretimi yolculuğunda, bugün gelinen noktada 35 ülkeye ihracat yapan bir marka haline geldiklerini söyledi. Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar 35 ülkede sofralara Bursa'nın yerel lezzetini ulaştırdıklarını kaydeden Akgün, halen 3 şubelerinin bulunduğu Suudi Arabistan'da 4. şubeyi açmaya hazırlandıklarını söyledi. Üretimden, sofralara ulaşıncaya kadar geçen bütün süreçleri başarılı şekilde uyguladıklarını dile getiren Akgün, "Eksi 18 dereceli 800 ton kapasiteli dondurulmuş kestane muhafaza depomuz, artı 5 dereceli 100 ton kapasiteli taze kestane muhafaza depomuz, kestane soyum ve paketleme hattımız, genişleyen dağıtım ve hizmet ağımız, üretime yaptığımız yatırımlarımızla sektöre öncülük yapıyoruz. Bilişim ve endüstriyel teknolojiyle birleştirdiğimiz üretim anlayışımızı, modern ve hijyenik tesislerimizde sürdürerek, sağlıklı bir büyüme gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kardelen'in sektöründe ilk Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgesi alan firma olduğunu hatırlatan İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir'de, gıda sektöründe ihracat yapan firmalar kategorisinde UİB tarafından bronz madalya ile ödüllendirilen Kardelen'in, emin adımlarla sektörel yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi. Özdemir, firma olarak butik ürünlerin yanı sıra, endüstriyel, private label, catering ve yan sanayi mamulleri de ürettiklerini ve yatırımlarını bu alana yönelik sürdürdüklerini belirterek, "Yurt içi ve Ortadoğu'da, Kardelen markamız ile Avrupa başta olmak üzere diğer yurt dış pazarlarda da Cardelion markamız ile iyi bir çıkış yakaladık. Bursa'da sektörümüzdeki ihracat yapan firmalar arasında bronz ödül almak şevkimizi daha da arttırdı" diye konuştu. - BURSA