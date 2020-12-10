Bakır mutfak eşyalarına talep arttı
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Bakır mutfak eşyalarına talep arttı

10.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:01
Bakır mutfak eşyalarına talep arttı

Kahramanmaraş'ta bakır mutfak araç gereçleri satan Sultan Sarıbıyık, daha sağlıklı olduğu için bakır mutfak eşyalara talebin arttığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta bakır mutfak araç gereçleri satan Sultan Sarıbıyık, daha sağlıklı olduğu için bakır mutfak eşyalara talebin arttığını söyledi.

El işçiliğine dayalı birçok tarihi meslekler bir bir teknolojiye yenik düşerek tarih olurken bakır sahan, tencere ve tava kullanımın arttığını söyleyen tarihi kapalı çarşı esnafı Sultan Sarıbıyık, son dönemlerde bakır kaplara olan ilginin arttığını belirtti. Sarıbıyık, "Bakır sağlıklı bir ürün olduğu için çok fazla talep oluyor. Özellikle şehir dışından gelen kadın müşterilerimizin ilgisi ve merakı çok daha fazla. Süs için alanlar oluyor, mutfakta kullanmak için sipariş verenler oluyor. Bakırın önemi ise bu süreçte fazlasıyla anlaşılmış oldu. Bakır kapta pişen yemeğin lezzeti de farklı. Diğer kaplarda yapılan yemek, bakırda yapılan yemeğin lezzetini vermiyor. Bakır kaplar sağlıklı ve hastalık riski taşımıyor. Bizlerde bakır ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Bakır mutfak eşyalarına talep arttı
Bakır mutfak eşyalarına talep arttı
Bakır mutfak eşyalarına talep arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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