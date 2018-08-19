Bakır Külçeleri, Altın Diye Bankaya Sattı

JANNIK, iki yıl önce üzeri altınla kaplı bakır parçalarını Ebay'den düşük fiyatla satın aldı. Daha sonra bunları altın diye Göttingen Sparkasse'ye sattı. Bankada da hesap açtı. Altınlar karşılığında aldığı parayı bankadaki hesabına yatırdı. Bir süre sonra hesap kabarınca banka yönetimi kara para aklanma ve terör örgütü parası olabileceğinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Polis önce Jannik'in ölen babaannesinden miras kalmış olabileceği ihtimalini araştırdı. Bunu olmadığı anlaşılınca, savcılıktan çıkarılan izinle gencin evinde arama yaptı.

ANNESİ DE DOLANDIRMIŞ

Evde sahte küçük altın külçeleri bulundu. Yapılan incelemede külçelerin bir bölümünün altın, çoğunun ise bakır olduğu tespit edildi. Böylece Jannik'in bankayı altın diye sattığı küçük külçelerin kaynağı anlaşıldı.

Yapılan incelemede Jannik'in 51 yaşındaki annesinin de bankayı aynı yöntemle 2 bin 500 euro dolandırdığı belirlendi. Bankaya on kez sahte altın satan Jannit ve annesi, şimdi Göttingen'de yargılanıyor. Polis Jannik'in bankada bulunan 183 bin 600 eurosuna da el koydu. Alman Merkez Bankası yetkilileri, Almanya banka tarihinde böyle bir duruma ilk kez rastlanıldığını açıkladı.