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Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ'ın Keban ilçesinde 9 adet bakır kazan çalan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ (İHA) - Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde 9 adet bakır kazan çalan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Keban ilçesi Beydeğirmeni Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zakire Çelik'in köyde bulunan evinin alt katında depo olarak kullandığı bölümden 10 bin lira değerinde farklı boyutlarda 9 adet bakır kazan çalındı. Çelik'in durumu Keban Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şahısların A. Ç. ve A. T. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından Elazığ merkezdeki ikametgahlarında yakalan şüpheliler, Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Haklarında Cumhuriyet Savcısı talimatı ile işlem başlatılan şüpheliler, Keban Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı

Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı

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İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri

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