Bakır kaplar yeniden revaçta

Samsun'da 44 yıllık kalay ustası Mustafa Yüksel, son dönemde bakır kapların revaçta olduğunu, bu nedenle kalay işlerinde de artış yaşandığını söyledi.

Samsun'da 44 yıllık kalay ustası Mustafa Yüksel, son dönemde bakır kapların revaçta olduğunu, bu nedenle kalay işlerinde de artış yaşandığını söyledi.

Samsun'da kalaycılık mesleğini yaşatan iki ustadan biri olan Mustafa Yüksel, "bir sevdadır" dediği işini tutkuyla sürdürüyor. İlkadım ilçesindeki iş yerinde ateş karşısında kalay yapıp bakırı parlatıyor. Aynı zamanda bakır ürünleri de iş yerinde satışa sunuyor.

Mesleği şimdilerde oğluna öğreterek devamını sağlayan kalay ustası Yüksel, bakır mutfak ürünlerine yönelik talebin son zamanlarda arttığını söyledi. Bakırın yeniden trend olduğunu belirten Yüksel, buna bağlı olarak kalaycılık işlerinin de ivmelendiğini kaydetti. İşine olan sevgisinden bahseden kalaycı Mustafa Yüksel, "Bu tamamıyla bir sevdadır. Bakır işi bir sevdadan geçer. Seversen bu işi yaparsın. Herkese de tavsiyem odur ki en iyi yaptıkları işi yapsınlar ve severek yapsınlar. Ben de bakırı alıp kendim işlerken onda bakırın her türlü güzelliğini görüyorum. Çeşitli renkleri desenlerini görüyorum" dedi.

"'Bakır zehirliyor' gibi aslı astarı olmayan iddialar"

Mesleğin söylenenin aksine unutulmayacak bir meslek olduğunu dile getiren Mustafa Yüksel, "Bakırcılık tarihin gelmiş en eski mesleklerinden bir tanesidir. Şu anda bitmeye yakın bir meslek olduğundan bahsederler ama hiçbir zaman bitmez. Bakırcılık kıyamete kadar devam edecek olan bir meslek dalıdır. Bu malzeme öyle bir şey ki başlangıcından bitim aşamasına kadar kullanılan bütün malzemelerin hepsi doğal. Yani yapay olan hiçbir şeyi kabul etmez. Yapay olduğu zaman kalay kaçar zaten. Sağlıklı olduğu da son zamanlarda bayağı bir dile gelmeye başladı. Daha önceki dönemlerde bu bakır üzerine 'bakır zehirliyor' gibi aslı astarı olmayan iddialar ortaya atılmıştır. Ben bir bakırcı olarak bu karalamalara üzülüyorum. Ancak yıllar geçtikçe insanların bakırın insan vücuduna ne kadar faydalı olduğunu teknoloji aracılığıyla öğrenmeye başladılar" diye konuştu.

Bakıra talebin ve kalaycılık yükselişte olduğuna değinen Yüksel, "Kullanımlar giderek çoğalmaya başladı. Her gün işlerimizde daha çok artış oluyor. Haliyle bu bizi sevindiriyor. Hem bizi maddi açıdan sevindiriyor hem de insanların tekrar bakıra dönmesi çok olumlu bir gelişme. Bizim de işlerimiz çok iyi Allah'a şükür. Genelde müşterilerimiz arasında yüksek mertebede olan insanlar var. Normal insanlarımız zaten kullanmaya devam ediyorlar. En çok da sevindiğim gençler bakır kaplarda bayağı bir yükselişe geçti. Bakır son dönemlerde trend oldu" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA