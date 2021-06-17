Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çaldıkları bakır kabloları satmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çaldıkları bakır kabloları satmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşçu köyünde 'haberleşme ve enerji nakil' kabloları çalındı. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Çevrede geniş çaplı araştırma yapan ekipler şüpheli şahısların bulunması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleriyle birlikte çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarından bakır kabloları çalan şahısların M.G. ile O.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, yapılan fiziki takibin ardından şahısları kabloları satarken suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.G. ve O.Ç. isimli şahıslar adliyeye sevk edilirken çalınan bakır kablolar ise kuruma teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hareket eden traktörü durdurmak isteyen yaşlı adam, canından oldu
Hareket eden traktörü durdurmak isteyen yaşlı adam, canından oldu
Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Avukatın başına silah dayayan magandadan pes dedirten savunma: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
Avukatın başına silah dayayan magandadan pes dedirten savunma: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Hande Ataizi Rafet El Roman
Spor Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 09:47:06. #1.13#

title