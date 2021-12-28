Bakır kablo hırsızları çalıntı motosikletle yakalandı

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Adana'da telefon direklerinden bakır kablo çalmak isteyen 2 kişi, çalıntı motosikletle yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Çukurova ilçesi Fadıl Mahallesi yolu üzerinde gerçekleştirilen devriye sırasında ormanlık alan içerisinde bulunan su deposu çevresinden sesler gelmesi üzerine bölgede araştırma yapıldı. Bu arada devriye ekibinden kaçmaya çalışan motosikletli bir şahıs, takip sonucu yakalandı.

Yapılan araştırmada M.K. adlı sürücünün kullandığı motosiklette yapılan aramada, 2 adet çekiç, 1 adet demir pense ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şahıs, ormanlık alana arkadaşı M.K. ile birlikte hırsızlık yapmak amacıyla geldiklerini ve direklerden bakır kablo kestiklerini, arkadaşı M.K.'nin ise ormanlık alana doğru kaçtığını söyledi.

Ormanlık alana kaçan M.K. isimli şahıs, yapılan takip sonucu Sögütlü Mahallesi yol ayrımında yakalandı.

Motosiklet plakasına yapılan sorguda ise motosikletin yaklaşık 3 ay önce Mersin'in Tarsus ilçesinden çalındığı belirlendi. Çalınan motosiklet, sahibine teslim edildi.

Şüpheli 2 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - ADANA

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