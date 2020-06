Bakır kablo çalmak için trafoya giren hırsız, elektrik akımına kapılarak can verdi Bakır kablo çalmak için trafoya giren hırsız, elektrik akımına kapılarak can verdi Bursa'da elektrik trafosuna giren hırsızlık şüphelisi, bakır kabloları çalmak isterken elektrik akıma kapılması sonucu yanarak can verdi.

Bakır kablo çalmak için trafoya giren hırsız, elektrik akımına kapılarak can verdi BURSA - Bursa'da elektrik trafosuna giren hırsızlık şüphelisi, bakır kabloları çalmak isterken elektrik akıma kapılması sonucu yanarak can verdi. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabıkası bulunan Mustafa Ç. 4.Doğru sokak üzerinde bulunan transformatör binasının kilidini kırarak içeriye girdi. Buradaki bakır kabloları çalmaya çalışan Mustafa Ç, trafonun elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların çığlık sesleri fark ettiği üzere olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Mustafa Ç.'nın olay yerinde yanarak can verdiği öğrenildi. Mustafa Ç'nin cansız bedeni Bursa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA