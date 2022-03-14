Bakır kablo çalan 4 hırsız tutuklandı - Haberler

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Bakır kablo çalan 4 hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakır kablo çalan 4 hırsız tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde bakır kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Gönen ilçesinde bakır kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Gönen ilçesindeki Sulama Birliği Kooperatifine ait enerji aktarımında kullanılan bakır kabloların çalınması üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı ortak operasyonda, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen F.D., T.D., A.D. ve M.D. isimli 4 kişi, söz konusu kablolarla birlikte yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dört şüphelinin tutuklanarak Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlçe Jandarma Komutanlığı, Isparta, JASAT, Gönen, 3. Sayfa, Haberler

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