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Bakır İşlemeciliği Mesleğine Kadın Eli

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Gaziantep'in geçmişten gelen tarihi ve kültürel zenginliğinde önemli bir yere sahip olan bakır işlemeciliği mesleğini yüzyıllardır sürdüren erkeklerden sonra kadınlar da işlediği bakırları sanat eserine dönüştürüyor.

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Gaziantep'in geçmişten gelen tarihi ve kültürel zenginliğinde önemli bir yere sahip olan bakır işlemeciliği mesleğini yüzyıllardır sürdüren erkeklerden sonra kadınlar da işlediği bakırları sanat eserine dönüştürüyor

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