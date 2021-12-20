Bakır İşlemeciliği Mesleğine Kadın Eli

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Gaziantep'in geçmişten gelen tarihi ve kültürel zenginliğinde önemli bir yere sahip olan bakır işlemeciliği mesleğini yüzyıllardır sürdüren erkeklerden sonra kadınlar da işlediği bakırları sanat eserine dönüştürüyor

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