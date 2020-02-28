Bakır için tarihî hamama zarar verdiler
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Bakır için tarihî hamama zarar verdiler

Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlar, çaldıkları bakır kabloları 600 yıllık tarihi hamamın içinde yaktı.

28.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:06
Bakır için tarihî hamama zarar verdiler

'nın ilçesinde hırsızlar, çaldıkları bakır kabloları 600 yıllık tarihi hamamın içinde yaktı.


Hırsızlar, İznik-Yenişehir kara yolu üzerindeki yeni çevre yolu inşaatından kablo çaldı. Hırsızlar, Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Osmanlı devrinden kalma 600 yıllık Orhan Gazi Hamamı içinde kabloları yakarak bakır telleri ayırmaya çalıştı. Ancak polisin gelmesiyle kabloları bırakıp kaçtılar. Yakılan kabloların tarihi yapıya zarar verdiği görüldü. Polis kaçan kablo hırsızlarının peşine düştü. - BURSA

Kaynak: İHA

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