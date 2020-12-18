Bakır fiyatları sekiz yılın zirvesinde

ABD'de ekonomik krizden toparlanmayı desteklemek üzere hazırlanan finansal destek paketine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle tırmanan bakır fiyatları ton başına 8,000 dolarlık sınırı aştı ve 8,028 dolar ile 2013 yılından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

ABD'de ekonomik krizden toparlanmayı desteklemek üzere hazırlanan finansal destek paketine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle tırmanan bakır fiyatları ton başına 8,000 dolarlık sınırı aştı ve 8,028 dolar ile 2013 yılından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Bakır fiyatlarındaki artış üç ayda yüzde 15.90 ve altı ayda da yüzde 36.83'ü buldu.

Bakır daha sonra 8,000 dolar sınırının hemen altına çekilirken, teşvik paketinin etkisiyle 51 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı da 51.90 doları gördü.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faizleri yüzde 0.00-0.25 düzeyinde sabit tutmasının ardından 1,880 - 1,890 dolar aralığına yükselen altın fiyatları bu düzeyde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.56 düşüşle 51.27 dolar,Batı Teksas yüzde 0.47 düşüşle 48.35 dolar,altın yüzde 0.06 düşüşle 1,883.25 dolar,gümüş yüzde 0.55 düşüşle 25.84 dolar,bakır yüzde 1.60 artışla 7,939.00 dolar,platin yüzde 0.82 düşüşle 1,039.24 dolar,paladyum yüzde 0.21 düşüşle 2,334.26 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 465 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,034 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının yükselişini sürdürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Fed'in güvercin söylemlerinin ardından teşvik paketine dair detayların iyice belli olması neticesinde altın yukarı yönlü hareket içerisinde olduğu bir günü daha geride bıraktı. Dünkü seansa 1,864 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu pozitif seyir içerisinde hareket ettiği bir günü yaşadı. "Teşvik paketine dair müzakereler dün de devam ederken programın detayları da netleşmiş durumda. Taraflar, Noel tatilinden önce bu işi neticelendirmek isterken, önümüzdeki hafta bitmeden teşvik paketi bir netlik kazanmış olabilir. Bu gelişme piyasadaki alış iştahını artırırken dolar endeksinin 89 seviyesine kadar geri çekilmesini izledik. "Dolardaki zayıflığın da etkisiyle altın, dünkü seansta 1,896 dolar/onsa kadar uzanarak son 6 haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Seansı 1,885 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, yüzde 1.1 kazancı hanesine yazarak üst üste üçüncü günü de yeşilde kapatmış oldu."Gümüş ise dünkü seansta 26 dolar/onsun üzerini test ederken son iki ayın en yüksek seviyesine kadar yükselmiş oldu. 25.34 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, seans boyu rallisini sürdürerek 26.06 dolar/onstan kapanış yaptı ve önceki güne kıyasla yüzde 2.8 kazanç elde etmiş oldu."Platin, diğer kıymetliler gibi yeşilde kapattığı bir seansı geride bıraktı. 1,037 dolar/ons seviyesinden güne başlayan platin, 1048 dolar/onstan kapanış yaparak yüzde 1.0'lik kazanç elde etmiş oldu. "Paladyum da diğer kıymetlilerden ayrışmayarak, kazançlı bir seansı geride bıraktı. Paladyum, 2,334 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra 2,344 dolar/onstan kapanış yaparak yüzde 0.4 kazançla seansı tamamladı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşmeye devam ederken, düşük işlem hacimli bir seans yaşandı. Borsa İstanbul'da toplamda 1,662 kg altın, 1,095 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı