Bakır fiyatı 7,000 doları aştı
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Bakır fiyatı 7,000 doları aştı

16.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:32
Bakır fiyatı 7,000 doları aştı

Bakır fiyatları, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin de etkisiyle artan küresel ekonomik toparlanma umutlarının desteğinde bu yıl ilk kez 7,000 dolar sınırını aştı ve 7,022 dolara kadar yükseldi.

Bakır fiyatları, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin de etkisiyle artan küresel ekonomik toparlanma umutlarının desteğinde bu yıl ilk kez 7,000 dolar sınırını aştı ve 7,022 dolara kadar yükseldi.

Güvenli liman altın da geçen haftanın son işlem gününde yükseldiği 1,890 dolar düzeyinde ve toparlanma belirtilerine karşın süren talep kaygılarıyla yatay hareket ediyor.

Covid-19 pandemisi kaynaklı talep baskıları altındaki petrol fiyatları da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) müttefikleriyle (OPEC+) birlikte yürüttüğü üretim kısıntılarını 2021 yılında da sürdüreceğine ilişkin haberlerle yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.45 artışla 43.42 dolar,Batı Teksas yüzde 1.50 artışla 40.68 dolar,altın yüzde 0.14 artışla 1,890.58 dolar,gümüş yüzde 1.89 artışla 24.87 dolar,bakır yüzde 1.21 artışla 7,000.00 dolar,platin yüzde 0.63 artışla 899.93 dolar,paladyum yüzde 1.05 artışla 2,354.60 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 466 liraya, çeyrek altın 771 liraya, Cumhuriyet altını da 3,068 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın analizinde, dünya genelinde artan vaka sayılarına rağmen petrol fiyatlarında yükseliş görüldüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD yeni Başkanı Biden'ın ulusal çapta bir kapanma istemiyoruz ifadesinin bu açıdan petrolü olumlu etkilediğini gözlemliyoruz. Bu hafta, OPEC+ gözlem komitesi toplantısı yapılacak. 30 Kasım tarihinde yapılacak resmi OPEC toplantısı öncesinde bu toplantıdan bir karar çıkması beklenmiyor."Altın fiyatlarına ilişkin analizde de, ons altında yukarı yönde bir eğim gözlemlendiğinin altı çizilerek, şöyle denildi: "Dünya genelinde artan vaka sayıları bu anlamda altının yükselişine neden oluyor. Ancak, ABD'nin yeni Başkanı Biden, ulusal çapta bir kapanma istemediklerini belirtti ve bu durum küresel borsalarında risk iştahını olumlu etkiledi. Dolayısıyla altın yükselişini şimdilik1900$ seviyesinin üzerine taşımakta zorlanıyor. Bugün içinde Biden'ın ekonomiye dair bir takım açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bu açıklamalar önemli olabilir. ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor, olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. Ons altın için 1900 dolar direnci önemli ve psikolojik bir nokta."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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