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Bakır eşya hırsızları jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bakır eşya hırsızları jandarmaya yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bakır eşya çalan 3 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bakır eşya çalan 3 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Aktoprak köyünde bir ikametten bakır kazan ve leğenlerin çalınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren T.Ç., H.G., ve T.Ö., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların çaldığı bakır eşyaları ilçe merkezinde ikinci el alım ve satımı yapan İ.O., isimli kişiye 2 bin 400 TL'ye sattıkları belirlendi. Olayı gerçekleştiren .Ç., H.G., ve T.Ö., ile çalıntı mal alan İ.O., ifadeleri, alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Öte yandan çalınan malzemeler ise yeniden sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Bakır eşya hırsızları jandarmaya yakalandı

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