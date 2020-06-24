Bakır, altın fiyatları yükseldi, petrol yatay Bakır fiyatları, Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının artışıyla en büyük üretim merkezinde tedarik endişeleri yaşanmasıyla birlikte artış yaşarken, altın fiyatları da satınalma yöneticileri endekslerindeki (PMI) toparlanma ile yükselişini sürdürdü.

Bakır fiyatları, Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının artışıyla en büyük üretim merkezinde tedarik endişeleri yaşanmasıyla birlikte artış yaşarken, altın fiyatları da satınalma yöneticileri endekslerindeki (PMI) toparlanma ile yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı 40 doların üzerinde yataya hareket ediyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır yüzde 0.2 artarak ton başına 5,919 dolara ve Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 0.5 artarak ton başına 47,870 yuana (6,777 dolar) çıktı. BHP Group, Şili'de vakaların artmasıyla birlikte maden ağırlıklı Antofagasta bölgesinde dün sıkı sağlık protokolü uygulamaya başladı.

"Haftanın ilk işlem gününde Brent petrol, yeni koronavirüs vakalarındaki artıştan ziyade talepteki toparlanma işaretlerine çevirmeleri ile birlikte gün içinde yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü takip edildi" denilen Ahlatçı Yatırım analizinde, haftanın ikinci işlem gününde ise ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu açıklamaları ile destek bulduğu gözlenirken, ikinci dalga koronavirüs riskleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğinin görüldüğü belirtildi. Buna göre, güne 43 Dolar seviyesinde başlayan Brent petrolün gelişmeler doğrultusunda aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi: "Haftanın ilk işlem gününde risk iştahında gözlenen toparlanmanın dolar üzerinde baskı oluşturduğu gözlenirken, ikinci dalga koronavirüs gelişmeleri ve ABD - Çin arasındaki haber akışı ile birlikte ons altının yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlenmişti. Haftanın ikinci işlem gününde ise açıklanan PMI endekslerinde gözlenen toparlanma sinyalleri ve ABD başkanı Trump'ın ticaret anlaşması hakkındaki son söylemlerinin etkisiyle altının baskılandığı takip edilirken, düşük faizler, zayıf dolar ve ikinci dalga koronavirüs endişeleri de önemli bir destek oluşturmaya devam ediyor."Gelişmelerin ardından, Ağustos teslimi Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.30 artışla 42.67 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.47 artışla 40.39 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.25 düşüşle 17.89 dolar,altın, yüzde 0.09 artışla 1,769.72 dolar,bakır, yüzde 0.20 artışla 5,919.00 dolar,platin, yüzde 0.14 düşüşle 828.68 dolar,paladyum yüzde 0.27 düşüşle 1,926.11 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 389 lira, çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2,538 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA