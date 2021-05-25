BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
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BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, fırtınada yuvalarını kaybeden 2 sincap yavrusunun bakımını üstlenen veteriner Damla Atay, doğaya bırakırken gözyaşı döktü.

ANTALYA'da, fırtınada yuvalarını kaybeden 2 sincap yavrusunun bakımını üstlenen veteriner Damla Atay, doğaya bırakırken gözyaşı döktü. Atay, Bebek gibi büyüttüm. Ait oldukları yere gittiler. Onları çok özleyeceğim dedi.

Kentte mart ayındaki fırtınada yuvalarının bulunduğu ağacın devrilmesinin ardından 2 sincap yavrusunun bakımını üstlenen, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı Veterineri Damla Atay, kendi elleriyle doğaya saldı. O günden beri yavruların bakımıyla tüm gün ilgilendiğini anlatan Atay, 2 ay evime getirip götürdüm. Yavru oldukları için tam gün bakım gerekiyordu. Günde 5 öğün biberonla besledim, bebek gibi büyüttüm. Fındık ve fıstığı çok sevdikleri için isimlerini de 'Fındık' ve 'Fıstık' koydum. Şimdi 3 aylık oldular ve büyüdüler. Artık kendi kendine beslenebiliyorlar. Bugün onları doğaya saldım. Kendi ailelerini kurmalarını ve yavrular yapmalarını umut edeceğim dedi.

Yavruları parktaki ağaçlardan birinin üzerine koyup, tırmanmalarını izlerken de gözyaşı döken Damla Atay, Bana geldiklerinde henüz gözleri bile açılmamıştı. Çok küçük oldukları için evime gelip gittiler. Artık fındık, fıstık, ceviz ve tohumlarla beslenebiliyorlar. Hareketliler ve doğada yaşayabilecek durumdalar diye konuştu.

BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI
BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ SİNCAPLARI, AĞLAYARAK DOĞAYA BIRAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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