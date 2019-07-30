Bakınca "Yine Ben Şanslıymışım Ya" Diyeceğiniz Dünyanın En Şanssız İnsanları

Şanslı mısınız, değil misiniz? Bir dokunsak bin ah işitebileceğimiz bir konu bu şans meselesi ama her zaman beterin beteri var. Bundan daha beteri yoktur ya geyik resmen şanssızım demeyin. Aşağıya inince göreceksiniz dünyanın en şanssız insanı 13 numarada.

1-İYİ Kİ DOĞDUN CANIM YA

2-SÜRPRRİZZZZ

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4- ŞANS FIŞKIRMASI

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9-Bisiklet çalınmamış

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13- Sonra şimdiki nesil neden sorunlu diye soruyorlar

14- HAYAT