06.09.2019 10:54

Bakımları yapılmayan klimalar insan sağlığını tehdit ediyor

"Klima bakımında yetkilendirilmiş firmaları tercih etmeliyiz"

İSTANBUL - İSKİD Başkanı Ozan Atasoy, tam ve zamanında bakıma alınmayan klimaların insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

Doğru kullanılmayan klimalar tehlike saçıyor. İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği Başkanı Ozan Atasoy bakımsız klimalara dikkat çekti. Atasoy, klimaların bakım ve onarımının korsan servislere yaptırılmaması gerektiğine vurgu yaparak "Klimaların bakım ve onarımı için yetkili servislerin tercih edilmesi, cihaz ömrü ve insan sağlığı açısından çok önemlidir" dedi.

Atasoy klimaların doğru ve güvenli kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu. Klimaların gündelik yaşamımızda kullanımının yaygınlaştığını ifade eden Atasoy, temiz hava solumak, yaşam kalitesini arttırmak için klimaların bakım ve onarımının düzenli aralıklarla yapılması gerektiğini belirtti.

"Klima bakımında yetkilendirilmiş firmaları tercih etmeliyiz"

Klimaların insanların konforu için üretilen ürünler olduğunu ifade eden Atasoy, "Klimaların bakımının ve montajının yetkin insanlar tarafından belli aralıklarla, doğru şekilde yapılması cihazın ömrü ve sağlığımız için önemlidir. Yetkili servisler tarafından yapılan bakımın ve onarımın sonucunda herhangi bir olumsuzluk bugüne kadar görmedik. Korsan servis olarak bir olgu da var. Arama motorlarına girip karşılarına çıkan telefon numaralarını arayarak hizmet bekleyen klima kullanıcılarının mağdur edildiğini gözlemledik. Aldığınız ürün mekanik bir ürün, içinde hareket eden ekipmanları söz konusu, içinde bir soğutucu söz konusu. Dolayısıyla illaki klimalara bir bakım yaptırmak gereklidir. Ürünü aldıktan sonra belli bir zaman geçtikten sonra farklı mecralardan bakım servisi talep edebiliyoruz. Bunun yerine her ürünün üzerinde etiketleri mevcut, markası mevcut, klimanın üzerindeki markanın yetkili servisinden hizmet almalıyız. Yetkilendirilmemiş insanların ürünle ilgili bilgisi yetersizdir, her hangi bir eğitimden geçmedikleri için doğru hizmeti vermeleri mümkün değildir. Yetkilendirilmiş firmaların ücret politikaları olsun verdikleri hizmet olsun güvence altındadır. Yetkilendirilmiş firmaları tercih etmeliyiz" dedi.

"Klimaların her sezon başı ve sonu bakımının yapılması gereklidir"

Klimaların sağlığa zararlı ürünler olmadığını da ifade eden Atasoy "Klimalar doğru kullanım, doğru montaj, doğru projelendirme yapıldıktan sonra sağlıkla ilgili risk taşıyan ürünler değildir. Klimaların her sezon başı ve sezon sonunda bakımlarının yapılması gereklidir. En azından filtrelerinin zaman içinde kirlenmesinden dolayı temizlenmesi gerekmektedir. Çok fazla kullanılan klimaların ise daha sık aralıklarla bakımının yapılması gereklidir" diye konuştu.

"Klimanın bakım ve temizliğine önem verilmeli"

Klimaların yaşam ortamındaki tozu konsantre biçimde topladığını ve özellikle solunum güçlüğü çeken hastaların temiz havayı daha iyi soluyabilmesi için klimaların bakımına ve temizliğine daha çok önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA