Bakımını yaptığı traktörün altında kalıp, öldü

02.10.2019 18:39

MERSİN'in Tarsus ilçesinde traktörünün bakımı yapmak isteyen İnsafil Ateş (67), aracın aniden hareket etmesi sonucu, ezilip, öldü.

Traktörü bozulan İnsafil Ateş, aracın bakımını yapmak istedi. Ateş, traktörün aniden hareket etmesi sonucu ağır yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne Ateş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA