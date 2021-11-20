Bakımı yapılarak saklanan yazlık ayakkabıların ömrü de uzuyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Kış şartlarında kullanılmayan yazlık ayakkabılar, bakımları yapılarak saklandığı takdirde daha uzun ömürlü oluyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle yazlık ayakkabılar dolaplardaki yerlerini aldı. Kışlık ayakkabılar ise ulaşılması en kolay yerlerde bulunuyor. Kullanılan kışlık ayakkabıların doğru seçim ile alınması mevsim boyunca rahat ettirirken, raflara kalkan yazlık ayakkabıların bakımı büyük önem arz ediyor. Bir sonraki yaz için kullanılan bilir durumda olması için ayakkabıların uygun koşullarda saklanması gerekiyor. Kalıp koyma, boya veya temizlik ve saklama kutusu kullanma ayakkabı ömrünü kayda değer derecede uzatıyor. Kış mevsiminin girişinde yazlık ayakkabıların saklanması hakkındaki önemli hususları anlatan Eskişehir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Nejat Madenoğlu, "Mevsim geçişlerinde sıkça yapılan ayakkabı alışverişi kesinlikle internetten yapılmamalı. Ayakkabının ikisi de giyilip bir süre yüründükten sonra rahatlığı anlaşılabilir. Gözle görülmeyen ve denenmeyen ayakkabının alınması doğru değildir. Ayakkabıların uzun ömürlü olması için bakım ve doğru saklama önemli bir rol oynuyor. Kışa girerken mesela yazlık ayakkabılar dolaplara kaldırılıyor. Fakat bu ayakkabıların içlerine kalıp konulması, boyanması veya temizlenmesi ve saklama kutusu içinde kaldırılması gerekiyor. Boyanmayan deri ayakkabıların dış yüzeylerinde kuruma ve çatlama oluşabiliyor. Dolaplara kaldırılan bu ayakkabıların ayda 1 kez havalandırılması büyük önem taşıyor. Ayrıca ayakkabıları sakladığımız yerlerin rutubetli olmaması gerekiyor. Nemli ortamda kalan ayakkabılarda şekil bozuklukları meydana geliyor. Bazı küçük detaylara dikkat edildiği takdirde ayakkabılarımızı daha uzun süre kullanabiliriz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR