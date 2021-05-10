Bakımı yapılan yavru sincaplar doğaya salındı
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Bakımı yapılan yavru sincaplar doğaya salındı

Bakımı yapılan yavru sincaplar doğaya salındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen sincaplar doğaya salındı.

Aydın'da vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen sincaplar doğaya salındı.

Söke ilçesinde Çavuşoğlu ailesi evlerinin bahçesinde yavru sincaplar buldu. Durumu DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü'ne bildiren aile minik sincapları koruma altına aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Çavuşoğlu ailesinin evine giderek sincapları teslim aldı. Gerekli veteriner kontrolü yapılan sincaplar bakımlarının ardından ekipler tarafından doğaya salındı. DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayatına olan destek ve hassasiyetleri nedeniyle Çavuşoğlu ailesine teşekkür etti. - AYDIN

Bakımı yapılan yavru sincaplar doğaya salındı
Bakımı yapılan yavru sincaplar doğaya salındı
Bakımı yapılan yavru sincaplar doğaya salındı
Bakımı yapılan yavru sincaplar doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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