Bakımı süren 'Kanuni', Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor MERSİN'de bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor.

MERSİN'de bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor. Bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni, tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkisindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak sulara açılmaya hazırlanıyor. 2012 yılında Güney Kore'de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen sondaj gemisine 'Kanuni' ismi verilmişti. 11 bin 400 metreye kadar derinliğe inebilen, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni sondaj gemisi, 2015'e kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı.

'GURUR DUYUYORUZ'

Kanuni'nin bakım çalışmaları sürerken, bölgede tatilini sürdüren vatandaşlar da gemiye ilgi gösteriyor. Kanuni'yi görünce gururlandıklarını belirten tatilci Canan Ocal, "Buraya sık sık gelip tatilimizi yapıyoruz. Tatilimizi yaparken Kanuni'yi gururla seyrediyoruz. Yavuz ve Fatih'ten sonra Kanuni de petrol aramaya başlayacağı için gururluyuz. Biz devletimizin yanındayız. Devletimizin hakkı olanı almak için tüm gücüyle hareket ediyor. İnşallah hakkımız olanı alacağız' dedi.

Kaynak: DHA